Столтенберг объявил о беззащитности Евросоюза без НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз не в состоянии защитить себя без Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил, что НАТО – это единственная платформа, где Европа и США могут вместе решать стратегические вопросы, в том числе реагировать на усиление России и Китая, передает ТАСС.

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать собственные вооруженные силы. В том же году канцлер Германии Ангела Меркель выступила за идею создания европейской армии.

В 2019 году Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.