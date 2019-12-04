Певцов объяснил выбор образа Сталина при записи обращения к Познеру

Актер Дмитрий Певцов объяснил, почему записывал обращение к телеведущему Владимиру Познеру в образе Иосифа Сталина.

«Потому что у меня шел спектакль («Капкан» – прим. ВЗГЛЯД), где я играю Сталина. (Есть ли в этом подтекст), пусть решают зрители и слушатели», – приводит его слова портал «Подъем».

В сентябре Песков, рассказывая о спектакле «Капкан», признался, что считает Сталина одним из величайших людей в истории России.

Напомним, накануне Певцов сказал, что Познеру, судя по его взглядам, плевать на Россию. Он объявил телеведущего «врагом российского народа».

Познер отказался отвечать актеру.

Российский публицист Максим Кононенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Познер не прав в вопросе о том, что гомосексуализм – это вариант нормы, но уезжать из России ему из-за таких взглядов, как того требует Певцов, не нужно.