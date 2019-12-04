Экс-депутат Рады Украины признался в нападении на российское посольство

Экс-депутат Рады Николай Рудьковский, обвиняемый в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, полностью признал вину в Мосгорсуде.

«Суть обвинения мне понятна, я полностью признаю свою вину в содеянном, согласен с обвинением, приношу свои извинения. Я прошу рассмотреть дело в особом порядке. Я и адвокаты готовы к этому процессу», – сказал бывший парламентарий, передает РИА «Новости».

В ходе подготовки к делу было принято решение рассмотреть его так, чтобы фигуранту гарантировалось более мягкое наказание.

Особый порядок принятия судебного решения означает, что обвиняемый целиком признал вину, суд не рассматривает его причастность к преступлению и выносит решение на основе характеристик личности фигуранта.

Рудьковского обвиняют в участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства сотрудников дипмиссии, имеющих международную защиту, по версии следствия, он делал это с целью осложнить международные отношения.

В 2017 году Следственный комитет России заочно обвинил совершивших нападения на российское посольство в 2014 и 2016 годах. Обвинение по ч. 2 ст. 360 УК («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений») по первому эпизоду нападения было заочно предъявлено активистам объединения «Свобода» Владимиру Назаренко и Владимиру Романцову, а также экс-депутату Рады Николаю Рудьковскому.

В 2018 году Рудько задержали в Москве.