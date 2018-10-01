Задержан напавший на посольство России в Киеве экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский был задержан в Москве за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщают источники.

«В пятницу на Новой Басманной улице сотрудниками полиции задержан гражданин Украины Николай Рудьковский, который находится в федеральном розыске по обвинению в преступлении по ч. 2 ст. 360 УК»,– сказал источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По его словам, задержанного доставили в изолятор временного содержания.

В 2017 году Следственный комитет России заочно обвинил совершивших нападения на российское посольство в 2014 и 2016 годах. Обвинение по ч. 2 ст. 360 УК («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений») по первому эпизоду нападения было заочно предъявлено активистам объединения «Свобода» Владимиру Назаренко и Владимиру Романцову, а также экс-депутату Рады Николаю Рудьковскому.