На омичку завели дело за насилие в отношении лейтенанта полиции

Жительнице Омской области грозит срок за нападение на полицейского, сообщили местные СМИ.

Как сообщает om1.ru, в селе Юрьево Кормиловского района Омской области в конце ноября полицейские расследовали дело о краже, фигуранткой которого была 29-летняя местная жительница. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.

На очередной допрос она не явилась, тогда в село выехал наряд полиции. Оказалось, что женщина ушла в запой. Полицейские загрузили нетрезвую омичку в служебный автомобиль и повезли в райотдел. По дороге женщина начала оскорблять их, громко ругаясь матом, а потом и вовсе пнула старшего лейтенанта полиции.

«В отношении женщины вчера возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей», – заместитель руководителя Омского межрайонного следственно отдела СУ СКР по Омской области Сергей Лазо.

Теперь омичке грозит срок за насилие в отношении представителя власти. Ранее она уже была судима за грабеж и кражу.

Напомним, во вторник в Мытищах полицейские задержали пешехода-нарушителя, ударившего острым предметом сотрудника ГИБДД за замечание.