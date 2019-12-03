Пешеход в Мытищах напал на полицейского из-за замечания

В Мытищах полицейские задержали пешехода-нарушителя, ударившего острым предметом сотрудника ГИБДД за замечание, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

Инцидент произошел на Благовещенской улице в Мытищах, передает РИА «Новости».

«В 13.30 мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда переходил дорогу в неположенном месте», – уточнили в ведомстве.

Мужчина начал вести себя странно и нанес сотруднику правоохранительных органов удар «острым предметом» в лицо.

Нарушителя задержали, его личность и мотивы устанавливаются, проводится проверка. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

В ноябре полицейского ранили ножом у станции метро «Савеловская» в Москве, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.