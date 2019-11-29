Полицейского ранили ножом у станции метро «Савеловская» в Москве

На станции метро «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве совершено нападение на полицейского, сообщает столичное управление МВД России.

«На станции метро «Савеловская» полицейским УВД <...> при обходе территории, был замечен конфликт между двумя неизвестными. В результате пресечения данного конфликта один из неизвестных, находившийся в состоянии опьянения <...> ножом умышленно нанес сотруднику полиции удар в область груди», – сказано на сайте управления МВД по Москве.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в Москве пьяная девушка напала на полицейского и повредила служебную машину.