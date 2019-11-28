Пьяная москвичка напала на полицейского и повредила служебную машину

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, после чего выбила стекло в машине по дороге на медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя пьяная девушка, которая ударила в ухо помощника оперативного дежурного, передает РИА «Новости».

После этого, когда ее повезли на медицинское освидетельствование, девушка разбила стекло в служебном автомобиле.



Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, 21 октября нетрезвый мужчина в Москве оказал сопротивление при задержании и ранил полицейского.