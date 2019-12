Захарова дала меткое определение современной внешней политике США

Вашингтон в своей внешней политике вернулся к протокольным нормам времен «дикого Запада» и «положил ноги на стол» мировой политики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Здесь, мне кажется, нужно понять нынешнюю американскую реальность. И в Госдепартаменте, и в Белом доме она лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности, назовем это так. И, мне кажется, многое вернулось к временам «дикого Запада», о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план», – передает РИА «Новости» ответ Захаровой на просьбу прокомментировать фото, опубликованное администрацией США по итогам визита в Вашингтон главы МИД России Сергея Лаврова.

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи на официальных кадрах нетипично в протокольной практике.



По словам Захаровой, в текущих реалиях в США «все делается по-новому, упрощенно». Такой подход находит отражение в общении Трампа со СМИ: здесь твиты пришли на смену интервью, традиции равного отношения к журналистам, неизбирательности при их приглашении на мероприятия, сказала она.

Захарова напомнила, что схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике. Раньше США говорили о примате и главенстве конкуренции, в сейчас они занимаются протекционизмом, санкциями и политическим вмешательством в экономическую жизнь.

В целом дипломат охарактеризовала существующее сейчас отношение к символике и традициям как Take it or leave it: нравится – берите, не нравится – до свидания, мы такие, как мы есть.

«Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол», – подытожила Захарова.

Напомним, 12 декабря Трамп в ходе переговоров Лавровым заявил, что намерен «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.

