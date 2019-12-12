Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что намерен «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией, пишут СМИ.

При этом Трамп не уточнил, как можно это сделать в условиях санкций, помимо запуска консультативного бизнес-совета, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.

Ожидается, что вскоре будет объявлено о запуске двустороннего Делового консультативного совета, призванного придать новый импульс бизнес-диалогу Москвы и Вашингтона.

Лавров сообщал, в совет могут войти по «семь-десять лидеров частного бизнеса с каждой стороны».

Напомним, Лавров и Трамп провели переговоры в Белом доме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекала на «истинную» цель этой встречи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции США на визит Лаврова.

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