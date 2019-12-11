Захарова намекнула на «истинную» цель встречи Лаврова и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон считает «неприемлемым» якобы вмешательство Москвы в выборы, обыграв недавнюю шутку главы МИД Сергея Лаврова на этот счет.

Захарова процитировала в своем Facebook слова Помпео о том, что и он сам, и президент Дональд Трамп «в целом считают неприемлемым вмешательство в наши выборы». Эти слова она прокомментировала коллажем с Лавровым, на котором он, стоя рядом с Трампом, с улыбкой говорит: «Мы решим проблему, не волнуйтесь».

Таким образом она обыграла недавнюю шутку Лаврова, который на вопрос о «подготовке России» к выборам президента США в 2020 году заявил: «Мы решим проблему, не волнуйтесь».

Накануне Лавров и Трамп провели переговоры в Белом доме. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции США на визит главы МИД России.