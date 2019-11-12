Лавров пошутил по поводу предстоящих выборов в США

На вопрос о «подготовке России» к выборам президента США в 2020 году глава российского МИД Сергей Лавров пошутил, что Москва «решит эту проблему».

«Мы решим проблему, не волнуйтесь», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

Президент Владимир Путин говорил, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы были предлогом для давления на Трампа и введения санкций против России.

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД