Трамп и Лавров провели переговоры в Белом доме

В Вашингтоне состоялись переговоры главы американского государства Дональда Трампа и руководителя российского МИДа Сергея Лаврова.

Российский министр, который уже выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, не стал отвечать на вопросы журналистов после встречи с Трампом. Лавров, покидая Белый дом, лишь помахал сотрудникам СМИ рукой.

Встреча Лаврова с Трампом продолжалась около 45–50 минут, передает ТАСС.

Сообщалось, что Трамп и Лавров обсудят несколько вопросов, в том числе контроль над вооружениями.

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