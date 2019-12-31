Зеленский объявил о подписании контракта с Россией по транзиту газа

Украина подписала контракт на транзит российского газа сроком на пять лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина подписала контракт по транзиту на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более 7 млрд долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет», – написал Зеленский в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что газотранспортная система страны будет загружена, что означает энергетическую безопасность и благосостояние украинцев.

Зеленский сообщил, что в первый год действия контракта минимальная прокачка газа по ГТС Украины для транзита составит 65 млрд кубометров, и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. «Фактически же прокачивать можем больше», – добавил Зеленский.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил, что Газпром и Украина заключили пакетную сделку по газу. Накануне правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев после Нового года договорились обсудить прямые поставки газа на Украину.