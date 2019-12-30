Освобожденные жители Харькова рассказали о лжи украинских СМИ и пытках в СБУ

Харьковский ученый Мехти Логунов раскритиковал украинские СМИ, а житель Харькова Виктор Шатков сообщил о пытках в СБУ. И Логунов, и Шатков были освобождены Киевом в рамках обмена пленными с народными республиками Донбасса.

Логунов рассказал, что вскоре после того, как был задержан украинскими спецслужбами, дал интервью журналисту Андрею Цаплиенко, передает ТАСС.

«Он ничего не сказал из того, что я говорил», – приводит слова Логунова «Луганский информационный центр».

Логунов призвал «говорить правду», поскольку «правда, как гвозди в мешке, их не спрячешь, они все равно вылезают через мешковину». По его словам, украинские СМИ «врут».

Шатков на вопрос, применялись ли к нему пытки, ответил: «Это так и было». Он сообщил, что «первый месяц давили очень сильно», особенно «в СБУ в Киеве». Шаткова «отдельно спрятали, месяц вообще не показывали, что задержали, и, соответственно, велась физическая работа достаточно сильно». Он заявил, что ему удалось «избежать психотропных препаратов, которые на многих ребятах использовали», передает РИА «Новости».

Как пояснил Шатков, физическое воздействие «прекращается», когда «перестают прятать и отдают в юриспруденцию», но «вот этот период времени от недели до месяца – достаточно тяжелый для любого человека».

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«Утверждали, что нас не поменяют, что мы не нужны здесь никому… Перед обменом уже несколько раз вычеркивали меня из списков», – рассказал он.

Шатков поблагодарил представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольгу Кобцеву, заявив, что только благодаря Кобцевой «удалось вытянуть» не только его самого, но и «многих-многих людей, которые томились в застенках».

Напомним, всего в рамках обмена пленными между Киевом, Донецком и Луганском освобождены около 200 человек.

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