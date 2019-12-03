Появились сведения о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Министерстве здравоохранения Забайкальского края рассказали о состоянии пострадавших при падении рейсового автобуса с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска.

«Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое. Один мужчина в тяжелом состоянии находится в Шилкинской больнице. В Нерчинской больнице в тяжелом состоянии – одна женщина, сегодня бригада центра медицины катастроф вновь вылетит в медицинскую организацию. Там состоится видеоконференция с институтом имени Бурденко, если позволит состояние больной, будет рассматриваться вопрос ее транспортировки в Читу или Москву», – приводит сообщение пресс-службы регионального Минздрава ТАСС.

Из 17 доставленных в Читу пострадавших 15 пациентов проходят лечение в краевой клинической больнице, еще одна 12-летняя девочка – в краевой детской клинической больнице, один человек от госпитализации отказался. «Помимо тех четырех пациентов, которые помещены в реанимацию, остальные госпитализированы в разные профильные отделения в состоянии средней степени и удовлетворительном», – сообщили в министерстве.

В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших, включая мужчину в тяжелом состоянии.

Накануне врачам Забайкальской краевой клинической больницы удалось спасти ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса, которая находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии в Забайкалье.