В США оценили значение «Силы Сибири» для российско-китайских отношений

Американское издание The Wall Street Journal оценило значение газопровода «Сила Сибири» для российско-китайских отношений, а также для «глобального порядка во главе с США».

«Крупнейший в России проект [энергетической инфраструктуры] со времени распада СССР – газопровод «Сила Сибири» – это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США», – цитирует издание ТАСС.

По словам эксперта Колумбийского университета и бывшего аналитика ЦРУ Эрики Даунс, на которую ссылается издание, «Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США».

Издание также отмечает, что поставки российского природного газа в Китай «будут служить серьезным препятствием для поставщиков сжиженного природного газа из США даже в том случае, если Вашингтон и Пекин выработают соглашение в области торговли и договорятся о снижении тарифов на энергоносители».

В связи с этим эксперт по проблемам энергетики в Университете Райса Энн Микалски отметила, что после запуска газопровода «исчезнут определенные возможности для поставок сжиженного природного газа из США».

В понедельник президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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