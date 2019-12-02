Путин и Си Цзиньпин дали старт «Силе Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разрешаю (открыть кран)», – заявил Путин на церемонии открытия.

«Поехали», – сказал Си Цзиньпин.

Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут).

В понедельник, 2 декабря, состоялся запуск участка протяженностью около 2 тыс. 200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).

На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского.

Таким образом, общая протяженность «Силы Сибири» составит около 3 тыс. километров. Экспортная производительность – 38 млрд кубометров газа в год.

Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 трлн рублей.

Напомним, Газпром и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по «Силе Сибири» в мае 2014 года. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров газа.

Общая стоимость контракта составляет порядка 400 млрд долларов.

В 2020 году Газпром может поставить в Китай уже до 5 млрд кубометров газа, в 2021 году – до 10 млрд, в 2022 году – до 15 млрд. Проектной мощности в 38 млрд кубометров компания планирует достичь к 2025 году.