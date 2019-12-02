Россия начала поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Начались поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после того, как старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, из диспетчерской компрессорной станции «Атаманская» осуществляется управление линейным краном подачи газа в газотранспортную систему Китайской Народной Республики. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана», – передает ТАСС слова Миллера.

После разрешения российского лидера глава Газпрома сказал: «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Си Цзиньпин, кран открыт. Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики».

Напомним, в понедельник Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».