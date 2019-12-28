Завершились предварительные испытания танка Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата»

В России завершились предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата», заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко сказал в интервью газете «Красная звезда», что завершились «предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения», передает РИА «Новости».

«В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из пяти машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения», – добавил он.

Заместитель министра обороны отметил, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения несколько затянулись, однако в уходящем году успешно завершены предварительные и государственные испытания целой линейки новой техники.

Кроме того, в 2019 году «завершены государственные испытания защищенных автомобилей семейства «Тайфун» 4х4 с боевым модулем и поворотной платформой для установки вооружения, а также «Тайфуны» 6х6 с боевым модулем».

«Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». В первом квартале 2020 года планируем принять на снабжение всю линейку «Тайфунов» и начать их серийную закупку», – заявил Криворучко.

Ранее Криворучко назвал сроки поставок Су-57 с двигателем первого этапа в ВКС.

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