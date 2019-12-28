Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России, сообщает PlaneRadar в Twitter.

RQ-4 Global Hawk – это американский стратегический разведывательный БПЛА, разработанный дочерним предприятием компании Northrop Grumman.

Ранее стало известно, что американский флот собрался увеличить число беспилотников для противостояния России.

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