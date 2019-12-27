Одесский журналист рассказал, какими силовыми ведомствами Украины управляют США

Журналист одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев опубликовал пост в соцсетях про силовые структуры Украины, отметив при этом, какие из них находятся под контролем США.

«МВД: тут все понятно, здесь рулит [глава ведомства Арсен] Аваков. Прокуратура: орган колониальной администрации США. НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. ВЗГЛЯД): тоже США. По этой причине и не увольняют главу ведомства [Артема] Сытника, хотя его признали виновным в коррупции», – написал Ткачев в своем телеграм-канале.

СБУ, по его мнению, также находится под контролем США, хотя формально подчиняется президенту Владимиру Зеленскому. Журналист отметил, что ведомство «находится под сильнейшим влияния США и бывшего президента Петра Порошенко».

«ГБР (госбюро расследований Украины – прим. ВЗГЛЯД). Единственный правоохранительный орган, плюс-минус работавший на Зеленского. Собственно, он так и был задуман: нужны же президенту хоть какие-то силовики», – добавил Ткачев.

При этом СБУ, по его утверждению, не способно ни на что, кроме «выбивания показаний» из одних и денег – из других.

«ГБР тоже хотели отжать себе США, но не получилось, не фартануло. Как я понял, ГБР досталось Авакову, усиление которого в последнее время любого разумного человека должно уже начать понемногу пугать», – заключил журналист.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные страны боятся потерять контроль над Украиной.