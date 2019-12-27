Названы регионы, куда россияне чаще всего переезжают в поисках работы

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27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский человек может подчиняться только огромной любви

Захар Прилепин, писатель
Наш человек широк. И все его страсти – огромны. Любить – так умереть за то, что любишь. Разлюбить – так вырвать из сердца навек. Подробности...

Впереди «ревущие двадцатые»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

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              Названы регионы, куда россияне чаще всего переезжают в поисках работы

              27 декабря 2019, 13:27

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Как показал мониторинг резюме, размещенных на портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru), примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства, при этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщили в ведомстве.

              Как говорится в сообщении на сайте Роструда, дальше по популярности идут Республика Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, Красноярский край и Новосибирская область.

              «Также можно отметить, что примерно у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка «готов к переезду». Среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добыче нефти и газа (46%), геологи (49%). Также довольно много соискателей, готовых сменить регион, из числа инженеров (27%), архитекторов (27%), ветеринаров (34%), геодезистов (35%), врачей (40%)», – сообщили в ведомстве.

              В Роструде добавили, что с целью развития трудовой мобильности в нашей стране реализуется государственная программа повышения мобильности трудовых ресурсов, по которой работодателям оказывается финансовая поддержка в размере от 225 тыс. до 1 млн рублей для привлечения необходимых им специалистов из другого региона.

              Напомним, в июле во ВНИИ труда сообщили, что в России в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы, бухгалтеров и юристов.


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