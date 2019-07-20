Определены самые невостребованные в России профессии

В России в основном удовлетворен спрос на учителей средней школы, бухгалтеров и юристов, сообщили во ВНИИ труда.

В институте сообщили, что в данный момент в России «низкий спрос на педагогов средней школы – 1%, бухгалтеров – 1,4%», передает РИА «Новости».

Отмечается, что, «несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе».

Также на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.

Кроме того, нет потребности в среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

Зато больше всего в стране нужны квалифицированные кадры в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.

Соответствующие выводы были сделаны на основе анализа данных Росстата по спросу на работников со стороны крупных и средних организаций.

Росстат проводит выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках раз в два года. Последний раз эти данные собирались на конец 2018 года.

Ранее были названы самые популярные профессии у абитуриентов.