Названы самые популярные профессии у абитуриентов

В 2019 году выпускники школ чаще всего выбирают в вузах специальности из областей медицины и информационных технологий, свидетельствует исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Опрос проводился среди 600 родителей выпускников средних школ, проживающих более чем в 150 населенных пунктах, передает РИА «Новости».

Абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения, планируют выбрать профессии программиста или IT-специалиста (17%), врача (16%) и инженера (10%), а также юриста (9%) и учителя (6%).

Что касается поступающих в средние специальные учебные заведения, лидируют профессии программиста и медицинского работника (17% и 11% соответственно). Третье место досталось профессиям повара и кондитера.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России.