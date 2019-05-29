Названы самые востребованные профессии в России

По данным опроса ВНИИ труда для «Справочника профессий» Министерства труда и соцзащиты, список самых востребованных профессий в России возглавили продавец-кассир, повар и педагог.

В ходе исследования специалисты ВНИИ труда провели опрос среди представителей 26,9 тыс. организаций и составили рейтинг наиболее востребованных профессий по частоте их упоминаний респондентами, сообщает ФАН.

Так, профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, повара упомянули 862 раза, а педагога профессионального и дополнительного профессионального образования – 557 раз.

Также в пятерку самых востребованных специальностей вошли юрист (488) и специалист по социальной работе (483). А в топ-10 попали специалист по закупкам, педагог дополнительного образования детей и взрослых, медицинская сестра, делопроизводитель и бухгалтер.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что около 85% россиян довольны своей работой.