Почти все россияне оказались довольны своей работой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что около 85% россиян довольны своей работой.

«Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов», – сообщил ВЦИОМ.

Исследователи также выяснили основные причины выбора той или иной профессии. Так, более трети россиян (34%) заявили, что выбрали работу, потому что так «сложились обстоятельства», на выбор 30% повлияли увлечения и интересы, для 17% в приоритете оказалась зарплата, у других 17% не было выбора, 12% отметили престиж и карьерный рост, а 10% – востребованность профессии на рынке труда.

Большинство опрошенных (68%) также заявили, что их зарплата не вырастет, даже если они будут работать больше и более качественно.

По данным опроса, 56% респондентов остались бы на работе в случае, если бы у них было достаточно средств, чтобы не трудиться.

Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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