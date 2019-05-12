Названы лайфхаки для возвращения в рабочий ритм после праздников

Выйти на работу после майских выходных в хорошем ресурсном состоянии помогут приемы тайм-менеджмента, составление планов по дням и неделям, приоритеты, четко обозначенные начальником, рассказала кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко.

«Из майских праздников можно вынести очень хорошее ресурсное состояние, много энергии и большой потенциал для следующей эффективности, если правильно выйти из праздников», – передает РИА «Новости» слова Иваненко.

Ресурсным называется состояние, когда человеку хочется работать и он чувствует себя полным сил.

«Самое главное – это куда его (ресурсное состояние) инвестировать, четко понимать, какие у нас главные цели и приоритеты на деятельность после этих праздников. Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе с отдыха», – сказала эксперт.

По ее словам, есть несколько лайфхаков, которые помогут выйти из длинных выходных и «вработаться».

«Большие дела мы делаем поэтапно. В тайм-менеджменте это называется «есть слона по бифштексам», то есть, если есть какое-то очень важное дело, которое предстоит сделать, необходимо разделить его на несколько конкретных этапов», – заявила Иваненко.

По ее словам, каждый этап нужно формулировать по правилу SMART: быть конкретным, измеримым, определенным по времени.

После майских праздников, отмечает Иваненко, обострится прокрастинация, поэтому нужно перейти на планирование по дням и неделям.

«Когда мы включены в работу, мы еще можем делать что-то без ежедневника, а после длительного перерыва это становится все более и более сложно», – уточнила Иваненко.

Работодателям она советует правильнее ставить задачи на послепраздничный период до выхода на каникулы, чтобы люди знали, «куда себя инвестировать», и было меньше ситуаций неопределенности. По ее словам, для больших компаний и страны выходные длиннее трех-четырех дней обозначают спад активности.

«Это как машина: когда она останавливается, потом ей надо заводиться и опять куда-то ехать. На это уходит дополнительная энергия для того, чтобы снова войти в ритм», – рассказала эксперт.

Однако, считает она, если работодатель грамотно проведет совещания, небольшие тренинги и правильно поставит задачи, то накопленную работниками энергию можно использовать для повышения эффективности. В то же время она признала, что небольшой спад КПД после праздников случается.

В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы россияне отдыхают сначала пять дней подряд (с 1 по 5 мая), а после короткой трудовой недели еще четыре дня (с 9 по 12 мая).