Названы лайфхаки для возвращения в рабочий ритм после праздников

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12 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...

День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

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            Названы лайфхаки для возвращения в рабочий ритм после праздников

               12 мая 2019, 12:01
            Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Выйти на работу после майских выходных в хорошем ресурсном состоянии помогут приемы тайм-менеджмента, составление планов по дням и неделям, приоритеты, четко обозначенные начальником, рассказала кандидат психологических наук и бизнес-тренер Кристина Иваненко.

            «Из майских праздников можно вынести очень хорошее ресурсное состояние, много энергии и большой потенциал для следующей эффективности, если правильно выйти из праздников», – передает РИА «Новости» слова Иваненко.

            Ресурсным называется состояние, когда человеку хочется работать и он чувствует себя полным сил.

            «Самое главное – это куда его (ресурсное состояние) инвестировать, четко понимать, какие у нас главные цели и приоритеты на деятельность после этих праздников. Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе с отдыха», – сказала эксперт.

            По ее словам, есть несколько лайфхаков, которые помогут выйти из длинных выходных и «вработаться».

            «Большие дела мы делаем поэтапно. В тайм-менеджменте это называется «есть слона по бифштексам», то есть, если есть какое-то очень важное дело, которое предстоит сделать, необходимо разделить его на несколько конкретных этапов», – заявила Иваненко.

            По ее словам, каждый этап нужно формулировать по правилу SMART: быть конкретным, измеримым, определенным по времени.

            После майских праздников, отмечает Иваненко, обострится прокрастинация, поэтому нужно перейти на планирование по дням и неделям.

            «Когда мы включены в работу, мы еще можем делать что-то без ежедневника, а после длительного перерыва это становится все более и более сложно», – уточнила Иваненко.

            Работодателям она советует правильнее ставить задачи на послепраздничный период до выхода на каникулы, чтобы люди знали, «куда себя инвестировать», и было меньше ситуаций неопределенности. По ее словам, для больших компаний и страны выходные длиннее трех-четырех дней обозначают спад активности.

            «Это как машина: когда она останавливается, потом ей надо заводиться и опять куда-то ехать. На это уходит дополнительная энергия для того, чтобы снова войти в ритм», – рассказала эксперт.

            Однако, считает она, если работодатель грамотно проведет совещания, небольшие тренинги и правильно поставит задачи, то накопленную работниками энергию можно использовать для повышения эффективности. В то же время она признала, что небольшой спад КПД после праздников случается.

            В связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы россияне отдыхают сначала пять дней подряд (с 1 по 5 мая), а после короткой трудовой недели еще четыре дня (с 9 по 12 мая).


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