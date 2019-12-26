Член СПЧ: Новый состав Совета менее политизирован и нацелен на решение проблем конкретных людей

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Деятельность активисток феминизма зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целомФото: Anton Vaganov/Reuters
Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
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              Член СПЧ: Новый состав Совета менее политизирован и нацелен на решение проблем конкретных людей

                 26 декабря 2019, 21:40
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Игорь Кравченко

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              Новые члены Совета не отвлекаются на политику, а заняты помощью россиянам, чьи права оказались нарушены. Причем, это касается как граждан, проживающих в разных регионах страны, так и защиты наших соотечественников за границей. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Максим Замшев. Недавняя смена руководства и состава Совета сделала его работу более оперативной, уверен правозащитник.

              «Было две волны ротации. Первая – в конце прошлого года, когда и я сам вошел в состав СПЧ, вторая – в конце этого. Мне кажется, что эта «перезагрузка» никак не ослабила Совет. Как и при Федотове, при Фадееве он действует в том же темпе. Однако есть и разница – новые члены избегают политизации, они решают проблемы конкретных россиян. Особенно часто – это социальные проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор «Литературной газеты», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Максим Замшев.

              «Как известно, Совет получает много жалоб на несправедливости, допущенные чиновниками по отношению к конкретным гражданам. Также жалуются на полицейский произвол, на явные судебные ошибки. Мы проверяем. Если сообщения оказываются достоверными, Совет сигнализирует об этом профильным ведомствам. В итоге многие вопросы решаются, восстанавливаются права россиян», – пояснил член СПЧ.

              В ходе последней ротации очень ценным приобретением для Совета, по мнению Замшева, стала Татьяна Мерзлякова, бывший многолетний омбудсмен Свердловской области. «У нее огромный опыт работы «на земле» – в регионе. Мерзлякова знает, как быстрее всего помочь конкретному пострадавшему человеку в каждом конкретном случае. При этом Мерзлякова не отвлекается на общие, абстрактные политические проблемы», – пояснил член СПЧ.

              Важным инструментом давления на власти стали выездные заседания Совета в регионах, уточнил Замшев. «Так, наш выезд в Иркутск вскрыл много острых проблем вокруг незаконной вырубки тайги. Мы поставили жесткие вопросы властям области и кончилось тем, что 10 декабря губернатор Сергей Левченко подал в отставку. Он попросту понял, что не справляется. К такому решению, в том числе, его подтолкнули и выводы наших комиссий. Ситуацию в области теперь будет налаживать другой руководитель – врио губернатора, выходец из МЧС Игорь Кобзев. Надеюсь, что ситуация с лесными пожарами, незаконной вырубкой будет взята под контроль», – отметил член СПЧ.

              Кроме того, теперь многое в Совете делается для поддержки наших соотечественников за границей,

              добавил Замшев.

              «СПЧ сыграл заметную роль в деле освобождения арестованной в США Марии Бутиной, в делах других россиян, которых несправедливо преследуют за границей.  Свежий пример – защита корпункта редакции «Спутника» от давления властей Эстонии. Вообще в деле борьбы с нарушениями прав человека в Прибалтике СПЧ остается на первых ролях, – заявил Замшев. – Большие усилия приложил наш совет и для освобождения Кирилла Вышинского – человека, который получил огромный трагический опыт пребывания в украинской тюрьме. Его  рекомендации позволяют нам теперь принимать более точные решения по защите интересов россиян в других странах».

              «Что же касается лично Валерия Фадеева, то он очень активно и быстро включился в работу.

              Вопросы, которые поднимаются на заседнии комиссий Совета, Фадеев, насколько я знаю, оперативно ставит перед президентом»,

              – подчеркнул Замшев.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей осенью СПЧ возглавил бывший секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, сменив на этом посту Михаила Федотова. Фадеев пообещал увеличить круг тем, на которые СПЧ нужно обращать внимание. Как отмечали эксперты, в работе Совета после этого стало меньше политизированности, зато спектр социальной проблематики стал более широким.

              «Некоторые коллеги высказывают опасения, что, расширяя повестку, мы потеряем некую актуальность, может быть, даже в некотором смысле дерзость СПЧ. Не потеряем. И чем более широкий круг прав граждан мы будем отстаивать, тем сильнее будет позиция Совета», – заявил по этому поводу в четверг сам Валерий Фадеев. В интервью, которое он дал РИА «Новости» по итогам года, новый глава Совета рассказал о переменах в его работе и о тех традициях, которые он намерен сохранить.

              «Выезды в регионы для СПЧ очень важны, и эта традиция была заложена раньше. Михаил Александрович Федотов организовывал довольно много совещаний и заседаний в регионах. Мы, несомненно, будем продолжать эту работу», – пообещал глава Совета.

              Отвечая на вопрос, в какой степени ему удалось уже войти в курс дела, Фадеев сообщил, что успел встретиться почти со всеми членами Совета индивидуально, убедившись в том, что они остаются «ведущими экспертами в разных сферах».

              «Простой пример – тема обманутых дольщиков. И сама по себе жилищная политика практически отсутствует. Создание такой политики, которая ставила бы целью, чтобы, по крайней мере, большинство граждан не только имели право, но и реально могли улучшить свои жилищные условия, я считаю, что это вопрос Совета по правам человека», – сказал Фадеев.

              Что касается структуры, то 20 комиссий на 50 членов Совета – это «многовато», полагает Фадеев. «Но председатель СПЧ не является начальником, и все вопросы, связанные с реформированием структуры Совета, надо широко обсуждать с членами Совета и учитывать их предложения», – заявил он и добавил, что уже в январе надеется начать это обсуждение.

              Коснулся в интервью Фадеев и темы работы с молодежью, в частности – предупреждения роста радикальных настроений в этой среде. «Наш коллега Александр Николаевич Сокуров на встрече с президентом высказывался о том, что надо работать с молодежью, что мало перспектив, что высшее образование часто платное. Он настаивает, чтобы все высшее образование творческих специальностей стало бесплатным, в противном случае не появятся новые Шукшины и Бондарчуки. Мы с ним лично обсуждали эту тему. Если он в Совете возьмется за какую-то систематизированную работу с молодежью, я буду очень рад», – признался Фадеев.

              Глава СПЧ не исключил, что делегация Совета совершит поездку в Крым, чтобы снять претензии зарубежных политиков по поводу нарушения прав человека на полуострове. 

              Пообещал Фадеев внимательно следить за практикой применения закона о СМИ-иноагентах, – потому что «у активной части общества он вызывает обоснованное волнение». Он призвал ни в коем случае «не перегибать палку» в этой сфере.

              Отвечая на вопрос о своем отношении к законопроекту о борьбе с домашним насилием, Фадеев посетовал, что эта тема «чрезвычайно политизирована». «Одни кричат, что это разрушает семью, другие кричат, что своим протестом, своим препятствием принятию этого закона люди помогают убийцам, насильникам», – отметил председатель СПЧ. Он пообещал «в январе собрать людей, разбирающихся в этом, членов Совета и экспертов», чтобы определиться с позицией по законопроекту.

              Фадеев также призвал расширить участие общественности в дебатах по резонансным строительным проектам, которые затрагивают интересы массы жителей города, региона. «Уверен, что еще до начала работ надо создавать группы с участием чиновников, бизнеса, если это бизнес-проект, общественников, гражданских активистов, профессионалов. И сразу всем вместе обсуждать этот проект. Сейчас же часто бывает так, что чиновники принимают решение и проводят фактически фальшивые общественные слушания, где граждане якобы одобряют этот проект. На этой почве возникают недовольства, волнения, манифестации, митинги, ситуации политизируются. Как в случае с Шиесом, когда пришлось вмешиваться президенту. Все должно быть открыто сразу, публично», – потребовал председатель СПЧ.

              «Здесь мы будем взаимодействовать с общественными институтами – региональными общественными палатами, региональными СПЧ, уполномоченными по правам человека. Умные чиновники понимают, что выиграют от этого, получат доверие населения», – подчеркнул Фадеев.

              Также в четверг председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод подвел предварительные итоги работы совета за 2019 год

              «В этом году Совет продолжал традиционные выезды в регионы, проводил спецзадания, работал над совершенствованием законодательства, провел мониторинг выборов. Запомнилось спецзаседание, посвященное проблемам в работе психоневрологических учреждений, заседание по миграционному законодательству. Работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии продолжается. Произошла частичная декриминализация 282-й статьи УК РФ, Совет сыграл тоже свою роль в этом вопросе. Члены Совета участвовали в мероприятиях, посвященных введению интернет-голосования, действовала мониторинговая рабочая группа по выборам, в рамках которой члены СПЧ выезжали в регионы, контактировали с омбудсменами, региональными общественными палатами, а по итогам избирательной кампании был подготовлен доклад», - рассказал Брод РАПСИ.

              По мнению правозащитника, самым непростым событием для Совета стали летние протестные акции в Москве: «Члены Совета участвовали в их мониторинге. У нас не было единого подхода к оценке этих акций, но я остаюсь убежденным сторонником того, что Совет и впредь должен обращаться к гражданам и предупреждать их о соблюдении закона на подобных акциях, а также призывать силовые структуры действовать строго в рамках закона».

              Также Брод назвал важным событием встречу членов Совета с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Ее взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой привело к обмену пленными между странами и освобождению журналиста Кирилла Вышинского, который впоследствии вошел в состав Совета.


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