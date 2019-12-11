Новый глава СПЧ планирует реорганизовать работу совета для его усиления

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев запланировал провести изменения в составе комиссий совета и увеличить круг тем, на которые СПЧ нужно обращать внимание.

«Моя задача в первую очередь организовать работу. В части организации я считаю, что надо будет обсудить состав комиссий. Сегодня 49 членов совета и 20 комиссий. Надо сконцентрироваться на важнейших направлениях работы совета», – сказал Фадеев на пресс-конференции в среду, передает «Интерфакс».

По его словам, «следующая тема – нужно шире относиться к правам и свободам человека». «И это не ослабление совета, как пишут некоторые издания, это наоборот усиление. Чем шире мы будем смотреть на права, тем полезнее будет работа совета. Это сложно сделать, так как совет небольшой, а проблем много», – подчеркнул глава СПЧ.

Все изменения Фадеев планирует обсудить с членами Совета.

«Изменения в работе совета должны быть обсуждены с самим советом. Я еще раз настаиваю – я не являюсь начальником всем членам совета. Эти люди не получают зарплату, они общественные активисты. Но имеют свою точку зрения, некоторые из них просто выдающиеся люди. И когда я подготовлю изменения, я, конечно же, буду их обсуждать с ними», – добавил Фадеев.

Кроме того, СПЧ планирует в следующем году провести ряд специальных заседаний совета, посвященных теме здравоохранения.

«Очень много вопросов и обращений в совет (по теме здравоохранения), мы готовим на следующий год серию спецзаседаний по данной теме», – сообщила на пресс-конференции заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

Она уточнила, что на заседаниях будет подниматься ряд вопросов, среди которых – проблема с лекарственным обеспечением, привлечение врачей к ответственности, вопрос о назначении инвалидности и ее подтверждении.

Также планируется обсудить проблему ввоза лекарственных препаратов из-за рубежа и лекарственных аналогов.

Политолог Анна Федорова, комментируя газете ВЗГЛЯД прошедшее во вторник заседание СПЧ с участием Владимира Путина, отмечала, что работа совета стала более эффективной. «В целом, в работе СПЧ стало явно меньше политизированности, зато спектр социальной проблематики стал более широким. Ведь есть много социальных групп, которым нужна защита. Хорошо, что эти разные проблемы резонируют, привлекают внимание», – отметила эксперт.

Кроме того, Федорова положительно охарактеризовала и изменение формата работы совета. По ее словам, на заседаниях СПЧ в прежние годы с подачи отдельных членов Совета рассматривались, в основном, дела отдельных людей.

«В этот раз участники заседания успели затронуть реально широкий спектр тем – от увековечения памяти жертв репрессий и заканчивая правом людей на благоприятную экологическую среду. То есть, можно сказать, от Беслана до сибирских лесов. Новый формат мне кажется более выигрышным, поскольку успели обсудить больше проблем», – подчеркнула политолог.