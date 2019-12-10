Эксперт: Работа СПЧ стала менее политизированной и более эффективной

Раньше на заседаниях СПЧ успевал обсудить с Владимиром Путиным лишь несколько вопросов, а теперь темп явно ускорился. Был затронут более широкий спектр проблем, в первую очередь, социальных – от экологии до состояния психоневрологических интернатов. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя заседание обновленного СПЧ с участием президента.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова напомнила, что на заседаниях СПЧ в прежние годы с подачи отдельных членов Совета рассматривались, в основном, дела отдельных людей.

«В этот раз участники заседания успели затронуть реально широкий спектр тем – от увековечения памяти жертв репрессий и заканчивая правом людей на благоприятную экологическую среду. То есть, можно сказать, от Беслана до сибирских лесов. Новый формат мне кажется более выигрышным, поскольку успели обсудить больше проблем», – заявила Федорова.

Президент на заседании призвал совет заниматься не только защитой прав человека, но и в целом развитием гражданского общества, добавила Федорова. В этой связи важно, что намечается многостороннее сотрудничество СПЧ, Общественной палаты, уполномоченных по правам человека и правам ребенка, добавила она, «ведь все эти институты теперь должны работать скоординировано, при взаимном контроле».

«В целом, в работе СПЧ стало явно меньше политизированности, зато спектр социальной проблематики стал более широким. Ведь есть много социальных групп, которым нужна защита. Хорошо, что эти разные проблемы резонируют, привлекают внимание», – отметила эксперт. «Сегодня звучали самые разные точки зрения. Поднимались и болезненные вопросы, например, о работе психоневрологических интернатов. Есть основания рассчитывать, что будут совершены какие-то конкретные действия», – сказала Федорова.

Коснулись участники заседания и такой сложной темы, как совершенствование судебной системы, отметила эксперт. «По этому поводу выступал адвокат Генри Резник. Он говорил о расширении подсудности суда присяжных и, судя по всему, у президента эти предложения аллергии не вызвали. Но в целом, это для нас новация. Если такие решения будут приняты, это сильно изменит судебную практику», – сказала Федорова.

«Что касается экологии, то сразу несколько спикеров выступили по этой теме, в том числе и сам глава СПЧ Валерий Фадеев. Обсуждалось и в целом право россиян на благоприятную экологическую среду, и тот факт, что порой возникает манипуляция экологическим мониторингом. Говорили и о том, что конкретно Россия может сделать в контексте глобальных климатических изменений, упоминали такие меры, как отказ от пластика и переработка мусора. Иван Засурский заявил, что Россия должна стать мировым лидером в борьбе с глобальным потеплением. Президент на это ответил: нельзя сказать, что мы находимся в аутсайдерах. У нас структура энергетики неплохая по сравнению со многими странами, мы уже и так имеем самую «зеленую» структуру энергетики и будем и впредь переходить на современные виды топлива», – сказала Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле состоялось заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Это было первое заседание с участием президента России Владимира Путина с тех пор, как в октябре состав Совета обновился, а его руководителем стал бывший секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

По мнению эксперта, в ходе недавней ротации СПЧ пополнили новые сильные правозащитники. «Сегодня выступал новый член Совета, журналист Кирилл Вышинский, которого российское правозащитное движение вытащило из киевской тюрьмы, и Татьяна Мерзлякова. Это уполномоченный по правам человека из Свердловской области, которая тоже вошла в состав относительно недавно. Так что институт обновляется, посмотрим, как он дальше будет себя вести», – сказала Федорова.

Эксперт также подчеркнула, что ее поразил бодрый и энергичный вид самого Путина во время заседания, – ведь известно, что президент только ночью вернулся из Парижа после саммита «нормандской четверки».

«Я удивилась, потому что заседание шло очень долго, – если не ошибаюсь, три с половиной часа. При этом проблематика была очень серьезная. Но было видно, что Путин вникает в каждую проблему, слушает с полным вниманием и отвечает также тщательно и четко. Ни о каком формальном подходе речи не было. Концентрация внимания и энергия у него потрясающие. Я бы тоже хотела в его возрасте быть в такой форме», – призналась Федорова.