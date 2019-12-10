Путин высказался о приговорах за массовые беспорядки

Президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ объяснил свою позицию относительно недавних приговоров, вынесенных в отношении участников массовых беспорядков.

Он отметил, что брошенный в сотрудника правоохранительных органов «бумажный стаканчик», за который не последовало наказания, со временем может превратиться в брошенный «камень», а это нельзя допускать, передает РИА «Новости».

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», – цитирует Путина журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин о приговорах «за брошенный стаканчик»: Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого! pic.twitter.com/cs2DKbXAz9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019

Путин заметил, что в демократических странах также существуют правила по проведению публичных акций, зачастую достаточно жесткие.

«Почти во всех европейских государствах за нарушение правил проведения уличных манифестаций или проведение этих акций без разрешения предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. В некоторых странах – вполне демократических, в Великобритании – пять лет, в Швеции – 10, в США – 10», – сказал Путин.

Он заметил, что нужно вести диалог и с теми, кто выражает свое недовольство, знать их позицию.

Перед этим глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что «судебные решения были соразмерны содеянному». «Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», – передает его слова ТАСС.

Путин также заявил, что все имеют право высказывать свою точку зрения, но доступными законными средствами.

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