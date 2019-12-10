Путин подчеркнул необходимость соблюдения закона при проведении акций протеста

Президент России Владимир Путин, говоря на заседании СПЧ о ситуации с публичными протестами, заявил, что все имеют право высказывать свою точку зрения, но доступными законными средствами.

Его слова приводит РИА «Новости».

Президент добавил, что нельзя допустить перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящие за рамки закона, передает ТАСС.

В сентябре Путин говорил, что граждане имеют право на протест в интересах страны и в рамках закона, отмечая, что это иногда помогает «встряхнуть власть».

Напомним, летние несогласованные акции протеста в Москве переросли в беспорядки. По делу о беспорядках продолжаются заседания судов. Так, накануне участник несанкционированной акции 27 июля Эдуард Малышевский был приговорен к трем годам колонии общего режима за то, что разбил после задержания стекло в автозаке, которое упало на сотрудника правоохранительных органов.

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