Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны опубликовало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С», созданного для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля «Тигр-М».

В Минобороны отметили, что «Гибка-С» обеспечивает дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.

Также уточняется, что данный комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Испытания «Гибка-С» завершились на прошлой неделе.