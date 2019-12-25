«Молодежка ОНФ» подвела итоги работы за год

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Разоблачение Джорджа Сороса выставляет его в глупом свете

Сорос стал злейшим врагом как минимум трех правительств – России, Венгрии и СШАФото: M. Popow/Imago/ТАСС
Скандального финансиста Джорджа Сороса вновь обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу − Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же время − бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом неожиданном месте. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
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              «Молодежка ОНФ» подвела итоги работы за год

              25 декабря 2019, 17:51

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              В Общероссийском народном фронте подвели итоги работы «Молодежки ОНФ» в 2019 году, о ключевых событиях рассказал член центрального штаба ОНФ, заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич

              На встречу с журналистами собрались участники команды «Молодежки ОНФ» из восьми регионов, сообщается на сайте ОНФ. Они рассказали о своих самых крупных всероссийских акциях в этом году: «Уличный красава», «Сохраним лес», «Безопасность детства» и других.

              «Наш главный тезис – «не жди перемен, твори перемены». Поэтому ни один из участников наших команд не понимает, как можно оставаться сторонним наблюдателем, когда можно взять и решить проблему. Причем сделать это своими силами. Мы работали в рамках акции «Безопасность детства»: проверяли детские, спортивные площадки. Здесь важно все – даже открытая крышка люка или оторванная ступенька на детской горке может привести к трагедии», – поделилась участница команды «Молодежки ОНФ» в Белгородской области Дарья Головина.

              «Молодежка ОНФ» – это всегда добро, конструктив и созидание. Именно поэтому выступили резко против торговли никотиносодержащими продуктами вроде снюсов и им подобных. «Молодежка ОНФ» провела рейды по торговым точкам в 27 регионах страны, чтобы выяснить, где продают опасный товар несовершеннолетним. Мы выступаем за полный запрет продажи снюсов и их производных. В течение последних трех недель с начала первых рейдов видим положительную динамику. Если раньше в 70 процентов случаев в магазинах и ларьках продавали эту отраву детям, то теперь – лишь в 34 процентах. Приятно, что во многих регионах нашу инициативу поддержали губернаторы, предприняли меры по пресечению распространения продажи никотиносодержащих продуктов. Сейчас уже 19 субъектов заинтересованы в том, чтобы обезопасить детей от опасных товаров», – акцентировал Кастюкевич.

              В 2019 году общественники много работали в территориях, где был введен режим ЧС. Тысячи километров пути, сотни адресов, десятки населенных пунктов – год прошел для «Молодежки ОНФ» под девизом: «Мы там, где нужна помощь».

              Весной общественники из республики Бурятия помогали пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья. Огонь уничтожил около сотни домов в 17 населенных пунктах. Сводный отряд из 30 человек работал в Борзинском и Балейском районах. Работа велась совместно с администрацией региона в удаленных селах Унда и Тасырхой. Молодые люди участвовали в разборе завалов, возведении заборов и загонов для скота. В общей сложности помощь была оказана 200 жителям.

              Сводные отряды «Молодежки ОНФ» одними из первых пришли на помощь жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров и наводнения. Моменты командировок участники собрали в фотовыставку «Своими глазами». 16 фотографий – история в лицах и действиях.

              «Невозможно равнодушно смотреть на такие снимки. Сложно представить, что пережили эти люди, но еще труднее поверить в то, с каким энтузиазмом они начинают строить мир заново. Экспозиция заставляет задуматься об истинных ценностях», – рассказала репортер Life News Кристина Марценюк.

              Сразу после наводнения участники команды «Молодежки ОНФ» из Красноярского края, Бурятии, Хакасии, Тывы и Иркутской области помогали жителям восстанавливать загоны для скота, надворные постройки, выкачивать ил из-под полов и выносить мебель и вещи, чтобы просушить. Чуть позже общественники вернулись в регион, чтобы оказать помощь в создании минерализованных полос и сделать опашку вдоль деревень вблизи природных пожаров. Работали в наиболее удаленных территориях Иркутской области: Киренском, Качугском, Казачинско-Ленском районах. Самым удаленным от Иркутска населенным пунктом был поселок Алексеевский – 1 200 км. А осенью «Молодежка ОНФ» вернулась в деревни и села, чтобы посмотреть, какие проблемы остались у жителей подтопленных территорий.

              «Что такое в деревне пустой подпол и отсутствие дров? Это значит, что зима будет не только холодной, но и голодной. То, что мы увидели, заставило нас вернуться. И не один раз. Помощь должна была быть разной – от юридической до сугубо практической: овощами и дровами», – рассказал Кастюкевич.

              «Я думал, уже ни у кого в России нет таких проблем. Был такой случай: мы приехали в один из домов, привезли дрова. На встречу выбегает ребенок и кричит: «Мама, мы теперь не будем спать в одежде?» Вот такие моменты запоминаются», – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в республике Дагестан Равидин Абдурагимов.

              «Чем дальше от Иркутска, тем сложнее мы видели ситуацию. Спустя полгода после наводнения некоторые жители не понимали, какие документы нужны для получения компенсаций и выплат. Но нам было важно не просто дать юридическую консультацию, а по-доброму, по-человечески выслушать каждого и постараться максимально помочь, сориентировать», – добавила участница команды «Молодежки ОНФ» в Липецкой области, участница бригады юридической помощи Алина Теперик.

              Помимо напряженной работы в условиях ЧС «Молодежка ОНФ» в этом году активно развивала форумную кампанию. Было организовано три всероссийских площадки: «Эскалада», «Рубеж» и «Новые территории». Тысяча человек приняла участие в дополнительной седьмой смене «Новых территорий», организованной на базе мастерской управления «Сенеж».

              Образовательная программа форумов была выстроена таким образом, чтобы приоритетные навыки и знания обрели конкретную форму: после «Эскалады» участники прошли аттестацию и получили удостоверения общественных экологических инспекторов государственного образца. А на «Рубеже» всеми был успешно освоен курс обучения технике тушения пожаров и получены удостоверения добровольных пожарных.

              «В этом году «Молодежке ОНФ» исполнилось два года. Мы совсем молодое движение, но нас уже более 70 тыс. человек: активных людей в 85 регионах страны, которые мотивированы на добрые дела. Мы часто слышим, что подрастающее поколение не такое ответственное, их не интересуют общественные проблемы и они предпочитают онлайн-общение реальной жизни. Не согласен. Каждый раз, когда мы бросаем клич по стране, если в каком-то регионе случается несчастье и мы понимаем, что должны быть там, где нужны, – откликается именно молодежь. В планах – расширение образовательных программ для участников движения и увеличение актива «Молодежки ОНФ». Все только начинается», – резюмировал Кастюкевич.


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