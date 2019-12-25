«Гоблин» сравнил «Ведьмака» с «Игрой престолов»

Сериал «Ведьмак» неплох, но «Игре престолов» он уступает и по качеству, и по масштабам происходящего, заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Сериал «Ведьмак», основанный на серии романов Анджея Сапковского, вышел 20 декабря и сразу же вызвал многочисленные споры. Критики восприняли сериал в штыки, а большинство зрителей, судя по агрегаторам оценок, остались довольны.

«Если оторвать от книжки, то сериал весьма неплохой. Но с успехом «Игры престолов» он не может сравниться. Как мне кажется, литературные дарования авторов романов разные, Мартин сильно круче. В «Ведьмаке» концентрация на другом: если в «Игре престолов» события континентального масштаба, то здесь все гораздо скромнее», – говорит Пучков.

То, что сериал «Ведьмак» на данный момент уже породил множество мемов – абсолютно нормально, считает публицист. Просто это показатель того, что людям действительно интересно. Также эксперт согласился с критиками, посчитавшими, что среди магов и других героев в сериале слишком много темнокожих.

«Это бред собачий. Зачем они их туда пихают? Если действие происходит в средневековой Европе, то темнокожих там просто быть не может. Если они там и могут быть, то исключительно на положении рабов, в соответствии с исторической правдой. В оригинальном произведении их нет и быть не могло. Естественно люди недовольны, потому что это глупость», – объясняет Пучков.

Интерес к сериалу достиг таких масштабов, что незадолго до его выхода бывшая порнозвезда Саша Грей записалась в стримеры – и вела в интернете трансляцию своего прохождения компьютерного «Ведьмака». При этом публицист отмечает, что сериал вышел гораздо хуже игры.

После выхода сериала его создательница Лорен Хиссрич заявила, что готова прислушиваться к критике лишь истинных фанатов книги, а большинству из них экранизация понравилась.