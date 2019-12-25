«Гоблин» сравнил «Ведьмака» с «Игрой престолов»

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:06  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Разоблачение Джорджа Сороса выставляет его в глупом свете

Сорос стал злейшим врагом как минимум трех правительств – России, Венгрии и СШАФото: M. Popow/Imago/ТАСС
Скандального финансиста Джорджа Сороса вновь обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу − Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же время − бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом неожиданном месте. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...

Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              «Гоблин» сравнил «Ведьмака» с «Игрой престолов»

                 25 декабря 2019, 14:50
              Фото: «Ведьмак», Netflix
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Сериал «Ведьмак» неплох, но «Игре престолов» он уступает и по качеству, и по масштабам происходящего, заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

              Сериал «Ведьмак», основанный на серии романов Анджея Сапковского, вышел 20 декабря и сразу же вызвал многочисленные споры. Критики восприняли сериал в штыки, а большинство зрителей, судя по агрегаторам оценок, остались довольны.

              «Если оторвать от книжки, то сериал весьма неплохой. Но с успехом «Игры престолов» он не может сравниться. Как мне кажется, литературные дарования авторов романов разные, Мартин сильно круче. В «Ведьмаке» концентрация на другом: если в «Игре престолов» события континентального масштаба, то здесь все гораздо скромнее», – говорит Пучков.

              То, что сериал «Ведьмак» на данный момент уже породил множество мемов – абсолютно нормально, считает публицист. Просто это показатель того, что людям действительно интересно. Также эксперт согласился с критиками, посчитавшими, что среди магов и других героев в сериале слишком много темнокожих.

              «Это бред собачий. Зачем они их туда пихают? Если действие происходит в средневековой Европе, то темнокожих там просто быть не может. Если они там и могут быть, то исключительно на положении рабов, в соответствии с исторической правдой. В оригинальном произведении их нет и быть не могло. Естественно люди недовольны, потому что это глупость», – объясняет Пучков.

              Интерес к сериалу достиг таких масштабов, что незадолго до его выхода бывшая порнозвезда Саша Грей записалась в стримеры – и вела в интернете трансляцию своего прохождения компьютерного «Ведьмака». При этом публицист отмечает, что сериал вышел гораздо хуже игры.

              После выхода сериала его создательница Лорен Хиссрич заявила, что готова прислушиваться к критике лишь истинных фанатов книги, а большинству из них экранизация понравилась.


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