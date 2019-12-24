Шарий обозвал Зеленского трусом и дебилом

На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сторонники подозреваемых напали на журналиста портала «Шарий.нет». После этого блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского из-за безнаказанности нападавших.

«Если Зеленский «не видит» того, что происходит с нападениями одних и тех же уродов на людей – он слепой, трус или дебил. Это просто. Сегодня среди напавших на нашего журналиста прямо под судом был отмазанный генпрокурором Стерненко. После вызова полиции нападавшие не ушли. Потому что знают, что им ничего не будет», – написал в своем Facebook Шарий.

Речь идет об одесском радикале Сергее Стерненко. Он обвиняется в убийстве человека, однако находится на свободе.

Шарий заявил, что произошло уже третье нападение за месяц, однако полиция и власть не делают ничего. Блогер призвал Зеленского уходить с поста президента.

«А теперь живо заведите еще одно дело на меня, на Портнова, Лукаш. Покажите сотне утырков и преступников, ради которых предали своих избирателей, что вы сильные. Клоуны трусливые. Жалкие и недальновидные», – заявил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на суде по делу Шеремета, на котором рассматривают апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, сторонники подозреваемой напали на журналиста интернет-издания «Шарий.нет» Дмитрия Кучера.