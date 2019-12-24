Задержан экс-фигурант дела о беспорядках 27 июля в Москве

Полицейские задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве Сергея Фомина.

«Сейчас Фомина везут в ОМВД «Пресня». Вероятно, задержание связано с тем, что ему хотят оформить ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации»), по которой ему может грозить вплоть до ареста», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В начале декабря СК сообщал, что «в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина». До этого Фомин сначала был отправлен в СИЗО, а затем переведен под домашний арест.

Напомним, 27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. В итоге было задержано около 2 тыс. человек. При этом более 20 человек стали фигурантами уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

Адвокат Дмитрий Аграновский ранее подчеркивал, что вынесенные приговоры по уголовным делам об экстремизме и нападении на полицейского в Москве в ходе несанкционированной акции радуют своей гуманностью. По его словам, приговоры могли быть и жестче, если учесть последствия вменяемых подсудимым действий.