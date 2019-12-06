Эксперт счел «сверхгуманными» приговоры по делу о беспорядках в Москве

Вынесенные приговоры по уголовным делам об экстремизме и нападении на полицейского в Москве в ходе несанкционированной акции радуют своей гуманностью; приговоры могли быть и жестче, если учесть последствия вменяемых подсудимым действий, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Аграновский, комментируя приговоры Павлу Новикову и Егору Жукову, с иронией отметил, что таков «кровавый режим», передает РАПСИ.

«Я эти приговоры воспринимаю с удовлетворением, и, как адвокат и правозащитник, рад, что они не связаны с реальным лишением свободы. В то же время то, что происходило летом (в июле и августе) и что вокруг с этим связано было – нельзя было оставлять без реагирования ни в коем случае, потому что люди, на мой взгляд, хотели совершать провокации и дестабилизировать обстановку в Москве и стране накануне выборов», – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что активисты «действовали в рамках так называемых оранжевых технологий, – а к чему они приводят, мы видели – они очень часто приводят к откровенному кровопролитию».

«Кроме того, мы знаем, какие действия совершают сторонники этих технологий, придя к власти, – они не скупятся на репрессии, чему есть достаточно примеров. Я считаю, что эти люди реально представляют гораздо большую общественную опасность, и это не цивилизованная оппозиция в правовом государстве, а деструктивные силы, представляющие серьезную опасность для государства и общества», – заявил Аграновский.

По его мнению, вынесенные приговоры являются примером «сверхгуманности».

Напомним, Тверской суд Москвы в пятницу приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.

Также Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.