Фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова оштрафовали за нападение на кинолога

Тверской суд Москвы в пятницу приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.

«Назначить Новикову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, сократить сумму штрафа до 120 тыс. рублей в связи с отбыванием Новиковым меры пресечения в виде содержания под стражей на стадии следствия», – передает ТАСС решение суда.

Прокурор просил приговорить Новикова к трем годам колонии общего режима.

Новиков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Адвокат подсудимого сообщил, что в целом удовлетворен приговором, так как не был назначен реальный срок наказания. «Мы будем готовиться к возможному обжалованию этого приговора прокуратурой, будем ли мы сами жаловаться, я пока сказать не могу – мне нужно проконсультироваться по этому вопросу с Новиковым», – сказал адвокат Федор Сирош.

Суд установил, что 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении полицейского-кинолога, нанеся ему удары по голове и руке. Новиков полностью признал вину. На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды бьет полицейского по шлему и руке предметом, похожим на бутылку.

Кроме того, Тверской суд Москвы приговорил 22-летнего программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции.

«Суд постановил приговорить Чирцова к одному году колонии общего режима», – огласила решение судья Елена Булгакова.

«Суд приходит к выводу, что Чирцов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сказала судья.

По версии следствия, в ходе митинга 27 июля Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка, чем причинил ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранители.

В ходе заседания суда Чирцов извинился перед потерпевшим, а его адвокат Александр Барков отметил, что подсудимый перевел деньги на счет Михайленка в качестве компенсации ущерба. Последний сначала согласился на примирение с потерпевшим, но потом передумал.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.

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