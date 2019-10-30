В СК обвинили фигуранта дела о беспорядках в Москве в ударе полицейского по голове

Участник беспорядков в центре Москвы 27 июля Павел Новиков ударил полицейского по голове, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Нападение подтверждается видеозаписями и показаниями свидетелей.

«По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове. Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», – передает ТАСС сообщение СК.

На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского по шлему предметом, похожим на бутылку. Следствие продолжает детальное исследование всех видео и других материалов, связанных с массовыми акциями в Москве.

Ранее пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что СК просит Басманный районный суд арестовать Новикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 2 ст. 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ. Арестованы более 10 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД