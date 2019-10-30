Фигурант дела о беспорядках в Москве Новиков признал вину в нападении на полицейского

На заседании в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что фигурант дела о беспорядках в столице Павел Новиков признал вину в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля.

«Свою вину Новиков в инкриминируемом деянии признал», – передает слова следователя ТАСС.

Следственный комитет просит районный суд арестовать 32-летнего Павла Новикова на два месяца – до 29 декабря. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Сам обвиняемый заявил, что вину не признает и подписал документы под давлением.

«Я был абсолютно не готов, меня подорвали в семь утра, я в шоке, потом ночь провел в изоляторе, у меня не было доступа к защите с момента задержания. Вину я не признаю», – подчеркнул Новиков.

По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове. Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий, заявили ранее в СК. На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского-кинолога по шлему предметом, похожим на бутылку. В ведомстве отметили, что следствие продолжает детальное исследование всех видео и других материалов, связанных с массовыми акциями в Москве.

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