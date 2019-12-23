В Грузии решили переводить законодательные акты на русский язык

Принимаемые грузинским парламентом законодательные акты в 2020 году по принятой практике будут переводиться на русский язык для удобства ознакомления с ними в соседних странах. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отмечается, что перевод документов будет вестись, несмотря на кризис в отношениях России и Грузии.

Процесс перевода осуществляется с девяностых годов прошлого века аппаратом парламента.

Представители аппарата подчеркнули, что особый интерес грузинские законы и нормы вызывают в других странах программы ЕС «Восточное партнерство» – Белоруссии, Молдове, Украине, Азербайджане, Армении, а также в государствах Центральной Азии.

«Интерес к грузинским реформам значительный, а английским в этих странах владеют не так хорошо, как в Грузии», – подчеркнули в парламенте.

В аппарате отметили, что перевод на русский язык осуществляется именно по просьбам этих стран, чтобы те использовали законы Грузии как государства – регионального лидера в реформах в применении к собственным реалиям.

Ранее экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Грузии необходимо отправить представителя на 75-летие Победы в Москве.