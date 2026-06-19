Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщения «ощупывание» и «невысокий»
Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала в четверг в эфир два новых сообщения.
По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», рассказывающего об активности радиостанции, в 10.50 мск в эфире передали сообщение «ощупывание».
Новое сообщение было зарегистрировано в четверг в 19.07 мск – «невысокий».
Как писала газета ВЗГЛЯД, УВБ-76 известна с конца 1970-х годов, почти все ее вещание состоит из радиолокационного «жужжания». При этом существует версия, что станция имеет отношение к военным. Точное ее предназначение не раскрывалось.
Роскомнадзор не стал раскрывать данные о ее владельце. Также Роскомнадзор отказался назвать дату ее создания.