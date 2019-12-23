Бурджанадзе призвала власти Грузии отправить представителя на 75-летие Победы

Экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе считает «безусловно обязательным» участие представителя руководства Грузии 9 мая 2020 года на празднованиях по случаю 75-летия Победы в Москве, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между двумя странами после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это общая история. 700 тысяч грузин ушли на фронты Великой Отечественной и более 300 тысяч из них не вернулись. В процентном отношении Грузия понесла потерь больше остальных республик бывшего СССР. День Победы – величайший праздник, нужно уважать память погибших», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

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«Вне сомнений, что официальный представитель Грузии должен направиться в Москву, когда будет отмечаться 75-летие Победы», –заявила она.

По словам Нино Бурджанадзе, «нельзя обижать людей, отдавших жизни за Победу».

При этом она напомнила, что в период правления экс-президента Михаила Саакашвили в Кутаиси взорвали монумент, посвященный Великой Отечественной войне.

«Это был вопиющий случай», – сказала она.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос об отсутствии на параде в честь 75-летия Победы сводных колонн Украины и Грузии.

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