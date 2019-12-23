Бурджанадзе призвала власти Грузии отправить представителя на 75-летие Победы

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23 декабря, понедельник | Последнее обновление — 12:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Новак рассказал о сроках строительства «Северного потока – 2»
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Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»
Следы стрелка с Лубянки привели на Украину
От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система
США начали массовую травлю китайских ученых
В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив
Меньшинства отправляются в крестовые походы
Алексей Алешковский, сценарист
Можете представить реакцию нашей оппозиции, если бы кому-то из инакомыслящих выписали пятнашечку за сожжение государственного флага? А прекрасную Россию будущего, в которой ту же пятнашечку выписали за сожжение флага ЛГБТ? Подробности...
Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули
Андрей Манчук, политолог
Нетерпимость к Бандере и символике украинских правых совершенно логична для испанских антифашистов – тем более, что обструкцию Зозули уже поддержали болельщики из других стран. Подробности...
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Открыт сезон в контактном зоопарке детей
Елена Кондратьева, журналист
Сироты знают, почему им дарят подарки. Из жалости. Не из любви. Сегодня поездка в детский дом реабилитирует самооценку много лучше сеансов у психотерапевта. Но те, кто занимается благотворительностью постоянно, а не по праздникам, психологи и приемные родители год из года твердят – не заваливайте сирот подарками. Хотите помочь – участвуйте в их социализации. Подробности...
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Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
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