Уголовное дело возбудили после прыжка тигра к зрителям цирка
Следователи начали уголовное разбирательство из-за инцидента на цирковом представлении в Ростове-на-Дону, где хищник оказался в зрительном зале после падения ограждения.
Правоохранительные органы инициировали расследование по факту происшествия на арене, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по региону.
Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По предварительным данным, из-за обрушения ограждения один из тигров выпрыгнул за пределы манежа прямо в зал, где находились зрители. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Животное удалось оперативно поймать и вернуть в вольер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ростовская полиция организовала проверку из-за падения защитного ограждения на манеже. Позже очевидцы опубликовали видеозапись прыжка испуганного хищника в зрительный зал.