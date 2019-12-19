Путин назвал придурками рассуждающих о сдаче Ленинграда фашистам

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос об отсутствии на параде в честь 75-летия Победы сводных колонн Украины и Грузии.

«Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины. Речь шла о сохранении этноса», – сказал Путин.

«В документах нацистской Германии – часть населения славянского использовать на работах, большую часть – за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев... Поэтому когда я слышу, что «было бы хорошо Ленинград сдать» и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки, нет? Вас бы никого не было – тех, кто так сегодня рассуждает», – заявил президент России.

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