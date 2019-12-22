Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара сообщила о задержании судна с турецким экипажем.

Речь идет о гражданском судне под флагом Гренады. Патрульный катер ВМС Ливии задержал его на востоке страны. Судно привели в порт Рас аль-Хиляль, передает РИА «Новости».

Напомним, в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны противников Хафтара.

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