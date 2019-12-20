Пушков оценил способность Германии бросить вызов «Большому брату»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» американскому лидеру Дональду Трампу из-за санкций против «Северного потока – 2».

«Bild пишет: Меркель «объявила Трампу войну» из-за санкций США в отношении «Северного потока – 2». Но пока никакой войны, кроме одного заявления, не видно», – отметил сенатор на своей странице в Twitter.

«Скорее всего, словами все и ограничится. Скоро станет ясно, способна ли ФРГ вести «боевые действия» против Большого Брата. Сомнительно», – добавил Пушков.

Ранее Bild написал, что Меркель недвусмысленно отреагировала на решение Конгресса США одобрить законопроект, предусматривающий санкции в отношении «Северного потока – 2». Заявление Меркель можно расценивать как «объявление войны» американскому президенту Дональду Трампу, считает автор статьи.

Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу. Меркель заявила, что Германия «не принимает такую тактику».

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