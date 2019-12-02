Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у берегов Аляски, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 35 километров, в 144 километрах к северо- востоку от населенного пункта Адак, где проживают 330 человек, передает ТАСС.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.

Во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.

Президент Владимир Путин направил албанскому коллеге Илиру Мете телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за землетрясения.